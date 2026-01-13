Shelton avverte Sinner e Alcaraz: “Sono stati in vantaggio in questi due anni, ma ci sono ragazzi forti in arrivo”

Quando si tratta di individuare antagonisti per il duo Sinner-Alcaraz, assoluti dominatori del circuito, spesso si fa il nome di Ben Shelton. Lo statunitense ha mostrato nell’ultimo anno grandi miglioramenti: dal primo mille vinto a Toronto alle apparizioni Slam in cui è stato sconfitto (sul campo) solo dagli stessi Sinner e Alcaraz.

“Sono stati in vantaggio negli ultimi due anni, ma penso che ci siano ragazzi forti in arrivo che possono sfidarli”. Così si è espresso il giovane ventitreenne ai microfoni del New Zealand Herald. Ha inoltre elogiato i primi due giocatori del mondo, sottolineando quanto sia complicato mantenere il livello, ma avvertendo anche di nuovi sfidanti pronti per dare battaglia: “Fare quello che stanno facendo loro due non è normale, ma di molti giovani ancora non abbiamo visto il miglior tennis”.

Forma fisica e ritmo giusto, i miglioramenti per Shelton

Shelton esordirà contro Francisco Comesana nel 250 di Auckland, con grandi possibilità di arrivare in fondo, ricoprendo la veste di testa di serie numero uno. Vorrà proseguire sulla falsa riga dell’anno passato in cui i progressi sono stati notevoli: “Quest’anno è stato un grande passo in avanti, non solo in termini di risultati, ma soprattutto per le scoperte nel mio gioco”.

Infine si concentra su un fattore decisivo nel tennis (e nello sport) di oggi, la tenuta fisica: “È difficile tornare in forma dopo un infortunio, ti rallenta molto e devi riprendere il ritmo. La forma fisica è un aspetto importante e devo arrivare al meglio in Australia se voglio fare bene”.