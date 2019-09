Wta Guangzhou 2019, impresa Paolini: battuta Zhang

Prosegue l’avventura di Jasmine Paolini nel Wta Guangzhou 2019: l’azzurra ha estromesso la cinese Saisai Zheng con lo score finale di 7-5 3-6 7-5, staccando il pass per i quarti di finale del torneo asiatico.

Ottima la prova, ed in generale il torneo, di Jasmine, partita dalle qualificazioni e giunta fino al terzultimo atto del torneo. La tennista asiatica, attualmente numero 37 del ranking Wta, è sembrata più lucida e con un bagaglio tennistico più ampio nella fase centrale di match, nonostante l’atteggiamento sempre encomiabile e mai arrendevole dell’azzurra. Jasmine ci ha sempre creduto, anche sotto 0-3 nel terzo parziale e dopo le tante occasioni di fuga non sfruttate. Qualche rammarico infatti nel terzo set per la partenza ad handicap e per la palla break non sfruttata nel settimo game dalla nostra tennista, che però riesce ad infilare la giocatrice di casa nel dodicesimo game del parziale. Per un posto in semifinale la tennista classe ‘96 affronterà Sofia Kenin, giocatrice statunitense che ricopre il 20esimo gradino della classifica mondiale.

© riproduzione riservata