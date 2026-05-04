Internazionali d’Italia 2026: primo allenamento sul Centrale per Djokovic

Novak Djokovic è pronto per disputare il suo primo allenamento agli Internazionali d’Italia 2026. Il 24 volte campione Slam, dopo i forfait ai Masters 1000 di Miami, Monte-Carlo e Madrid, tornerà in campo a Roma, città che lo ha visto trionfare per ben 6 volte. Il serbo si allenerà lunedì 4 maggio insieme al peruviano Ignacio Buse sul Centrale dalle 18.00 alle 19.00.
Prima di lui, sempre sul Centrale, ci sarà Lorenzo Musetti, reduce dall’allenamento di domenica 3 maggio con il connazionale Francesco Maestrelli. Il carrarino, che ha raggiunto la semifinale nella passata edizione, scenderà in campo insieme allo statunitense Tommy Paul dalle 16.00 alle 17.00.
Sul Campo 7, si alleneranno insieme Matteo Berrettini e Federico Cinà. Il romano e il palermitano, entrambi in ritorno dal Challenger 175 di Cagliari (primo turno per Cinà, quarti di finale per Berrettini), disputeranno la loro sessione dalle 17.00 alle 18.oo.