Qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 4 maggio con Vasamì in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 4 maggio degli Internazionali d’Italia 2026. Si apre il tabellone maschile e femminile delle qualificazioni con tanti italiani in campo.
IL PROGRAMMA COMPLETO – IN AGGIORNAMENTO
BNP PARIBAS ARENA
ore 10.00 – (WC) Vasamì vs (23) Barrios Vera
a seguire – Travaglia vs (13) Wawrinka
a seguire – (7) Arango vs (WC) Basiletti
SUPERTENNIS ARENA
ore 10.00 – (6) Tomljanovic vs (WC) Lombardini
a seguire – (WC) Pedone vs (17) Waltert
a seguire – Pellegrino vs (17) Gaston
a seguire – (WC) Bondioli vs (18) Nava
a seguire – (9) Hijikata vs (WC) Basile
PIETRANGELI
ore 10.00 – (1) Potapova vs Begu
a seguire – (WC) De Stefano vs (18) Snigur
a seguire – (WC) Martin Manzano vs (16) Droguet
a seguire – (6) Kovacevic vs (WC) Carboni
non prima delle 17.00 – (WC) Ricci vs (19) Korpatsch
COURT 1
ore 10.00 – Krueger vs (13) Bartunkova
a seguire – (2) Ruse vs Dodin
a seguire – Korneeva vs (20) Seidel
a seguire – (8) Landaluce vs O’Connell
non prima delle 17.00 – (5) Vallejo vs Faria
COURT 2
ore 10.00 – (10) Merida vs McDonald
a seguire – Lajovic vs (20) Choinski
a seguire – Budkov Kjaer vs (22) Virtanen
a seguire – (8) Zarazua vs (WC) Urgesi
non prima delle 17.00 – (10) Townsend vs Sramkova
COURT 3
ore 10.00 – Salkova vs (22) Kraus
a seguire – Sasnovich vs (24) Grabher
a seguire – (5) Parks vs Galfi
a seguire – Mochizuki vs (15) Fearnley
a seguire – Piros vs (19) Rocha
COURT 4
ore 10.00 – Martinez vs (14) de Jong
a seguire – (3) Kypson vs Pinnington Jones
a seguire – (11) Bonzi vs Svrcina
a seguire – (12)Vandewinkel vs Teichmann
non prima delle 17.00 – Masarova vs (14) Uchijima
COURT 6
ore 10.00 – (12) Comesana vs Harris
a seguire – (7) Van Assche vs Dellien
a seguire – (4) Osorio vs Kalinina
a seguire – (9) Blinkova vs Sherif
a seguire – Semenistaja vs (21) Volynets
COURT 13
ore 10.00 – (1) Garin vs Echargui
a seguire – (4) Carreno Busta vs Damn
a seguire – (11) Tagger vs Lamens
a seguire – Kasintseva vs (23) Sun
non prima delle 17.00 – Pavlyuchenkova vs (16) Erjavec
COURT 14
ore 10.00 – Jeanjean vs (15) Parry
a seguire – Riedi vs (24) Gaubas
a seguire – (3) Birrell vs Yuan
a seguire – (2) Prizmic vs Rodesch
a seguire – Moller vs (21) Basilashvili