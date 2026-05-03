Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Madrid: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Jannik Sinner batte Alexander Zverev e vince il Masters 1000 di Madrid 2026. L’azzurro ha avuto la meglio nella quarta sfida stagionale tra i due riuscendo a conquistare il suo quinto 1000 consecutivo – dopo quelli di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo -, il secondo di fila sulla terra battuta proprio dopo quello nel Principato di Monaco.

Sinner campione a Madrid: punti, soldi e montepremi

Grazie al trionfo nella Caja Magica, Sinner ha incassato una cifra significativa pari a 1.007.615 euro. Si è inoltre messo in tasca 1.000 punti che gli consentono di allungare in classifica ATP su Carlos Alcaraz, con una forbice destinata ad allargarsi tra Internazionali d’Italia e Roland Garros.

Il montepremi del torneo di Madrid

PRIMO TURNO – € 21.285 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.585 (30 punti)

TERZO TURNO – € 54.110 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 92.470 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 169.375 (200 punti)

SEMIFINALE – € 297.550 (400 punti)

FINALE – € 535.585 (650 punti)

VINCITORE – € 1.007.615 (1000 punti)