Challenger 175 Cagliari 2026: Berrettini non sbaglia, piegato Navone, è nei quarti

Matteo Berrettini non sbaglia e vola ai quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari 2026. L’azzurro, testa di serie numero uno del torneo, supera Mariano Navone con il punteggio di 7-5 6-3 in 1h 40 min, offrendo una prestazione complessivamente più solida, rispetto all’esordio contro Patrick Kipson. Dopo la grande fatica del primo turno, il romano alza il livello e gestisce con maggiore sicurezza i momenti chiave del match. Successo che consolida anche il bilancio nei precedenti, ora sul 3-0 in favore dell’italiano contro Navone.

Berrettini appare fin da subito più centrato, soprattutto al servizio e con il dritto, fondamentali che gli garantiscono continuità e tanti punti rapidi. Il primo set è equilibrato e combattuto: l’azzurro ha una prima occasione sul 5-4, ma deve attendere il dodicesimo game per piazzare il break decisivo e chiudere il parziale 7-5. Nel secondo set arriva lo strappo che indirizza definitivamente il match: Berrettini trova il break nel sesto game e prende il controllo: Matteo è stato capace di vincere l’89% dei punti con la prima in campo, dato che fotografa perfettamente il dominio nei propri turni di battuta.

Berrettini approda così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Emilio Nava e Hubert Hurkacz. L’obiettivo è chiaro: mettere partite nelle gambe, ritrovare ritmo e continuità in vista dei prossimi impegni.

Il percorso a Cagliari può rappresentare un passaggio fondamentale, non solo per la classifica, ma soprattutto per le sensazioni. Perché, come spesso sottolineato dallo stesso Berrettini, è proprio attraverso le partite che si costruisce la condizione migliore. E i segnali, dopo questo successo, possono essere decisamente più incoraggianti.