ITF: Chiesa domina a Solarino e Ferrari brilla a Catania

Nell’ITF W15 di Solarino sotto il sole siciliano Deborah Chiesa (N.579 WTA) testa di serie numero 3 ha centrato l’obiettivo grosso. La tennista trentina dopo due finali consecutive perse all’ultimo atto, ieri non ha avuto esitazioni nel battere la testa di serie numero 4 del torneo Fiona Ganz (n.686 WTA) con un doppio 6-4 6-4 ed aggiudicarsi il primo trofeo dell’anno. L’azzurra nel post-partita ha così dichiarato: “Sono super contenta, ma anche distrutta dopo tre settimane di torneo. Ci tenevo tantissimo a vincere, dopo le due finali precedenti. Oggi sentivo che la partita poteva andare dalla mia parte: sul 5-2 ho avuto un po’ di tensione e lei è stata brava a rientrare, succede a tutte. Sono felice di essere rimasta calma e, dopo tanti mesi, di aver portato a casa questa vittoria”. Con questa vittoria Deborah Chiesa sale di cinquantasei posizioni al numero 523 del ranking.

Si ferma invece in finale la corsa di Lisa Pigato (n.302 WTA) fermata in finale nell’ITF W50 2 di Heraklion sconfitta in tre set dalla testa di serie numero 2 spagnola Guiomar Maristany Zuleta de Reales (n.168 WTA) 2-6 6-2 6-2 il punteggio finale. Nonostante la sconfitta, la giocatrice bergamasca realizzerà il suo best ranking al 281.

Al maschile impresa strepitosa di Manuel Plunger (n.2138 ATP) che si aggiudica l’ITF M25 di Manzanillo in Messico battendo in finale la testa numero 5 del torneo il messicano Alan Fernando Rubio Fierros (n.682 ATP). Con questa vittoria inaspettata il giocatore altoatenisino guadagnerà mille duecento ottantaquattro posizioni issandosi per la prima volta in carriera tra i primi 1000 al mondo alla posizione n. 854.

Un’altra gioia azzurra dello scorso weekend è stata firmata da Gianmarco Ferrari (N.504 ATP) che ha vinto il suo secondo torneo di fila all’ITF M15 di San Gregorio di Catania sconfiggendo 6-4 6-2 lo sloveno Ziga Sesko (n.1159 ATP), tra le vere e proprie rivelazioni del torneo. Il giocatore toscano con questa vittoria salirà alla posizione numero 447 a sessanta posizioni dal suo best ranking 387 raggiunto nel maggio 2023.