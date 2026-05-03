Matteo Arnaldi vince il Challenger 175 di Cagliari: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Matteo Arnaldi vince il Challenger 175 di Cagliari 2026 battendo Hubert Hurkacz in finale. 6-4 6-4 il punteggio in favore del sanremese, che torna alle porte della Top 100 dopo un inizio di 2026 complicato.
Arnaldi campione a Cagliari: punti, soldi e montepremi
Grazie al trionfo nel Sardegna Open, Arnaldi ha incassato una cifra significativa pari a 43.635 euro. Si è inoltre messo in tasca 175 punti che gli consentono di riavvicinarsi alla Top 100 e di compensare i 200 punti persi dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2025.
Il montepremi del torneo di Cagliari
PRIMO TURNO – € 3.135 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 5.240 (13 punti)
QUARTI DI FINALE – € 8.840 (25 punti)
SEMIFINALE – € 15.175 (50 punti)
FINALE – € 25.735 (90 punti)
VINCITORE – € 43.635 (175 punti)