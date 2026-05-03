WTA 1000 Madrid 2026: medical timeout per Siniakova contro Andreeva/Shnaider

Medical timeout per Katerina Siniakova, compagna di Taylor Townsend, nel corso della finale del torneo di doppio femminile del WTA 1000 di Madrid 2026 contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Problema al ginocchio sinistro per la ceca, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 2-1 nel secondo set dopo aver vinto il primo al tie-break. La speranza è che non arrivi il ritiro per Siniakova/Townsend. Al termine del match di doppio prenderà il via, non prima delle 17.00, la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.

AGGIORNAMENTO 15.15 – Medical timeout richiesto da Siniakova/Townsend per un problema al ginocchio sinistro di Sinakova sul punteggio di 7-6 2-1

AGGIORNAMENTO 15.20 – Applicata una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro di Siniakova

AGGIORNAMENTO 15.22 – Si riparte con Siniakova al servizio sul 2-1 nel secondo set