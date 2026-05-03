Tabellone maschile qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone maschile delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 italiano in programma dal 4 al 17 maggio vede tante presenze azzurre a caccia del main draw: Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia entrati di diritto che fanno compagnia alle wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel: Jacopo Vasamì, Pierluigi Basile, Lorenzo Carboni e i vincitori delle prequalificazioni Federico Bondioli e Juan Cruz Martin Manzano.
IL TABELLONE COMPLETO
(1) Garin vs Echargui
Lajovic vs (20) Choinski
(2) Prizmic vs Rodesch
(WC) Bondioli vs (18) Nava
(3) Kypson vs Pinnington Jones
(WC) Martin Manzano vs Droguet
(4) Carreno Busta vs Damm
Travaglia vs (13) Wawrinka
(5) Vallejo vs Faria
Piros vs (19) Rocha
(6) Kovacevic vs (WC) Carboni
Mochizuki vs (15) Fearnley
(7) Van Assche vs Dellien
Martinez vs (14) de Jong
(8) Landaluce vs O’Connell
Pellegrino vs (17) Gaston
(9) Hijikata vs (WC) Basile
Moller vs (21) Basilashvili
(10) Merida vs McDonald
(WC) Vasamì vs (23) Barrios Vera
(11) Bonzi vs Svrcina
Budkov Kjaer vs (22) Virtanen
(12) Comesana vs B.Harris
Riedi vs (24) Gaubas