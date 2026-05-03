Tabellone maschile qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone maschile delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il Masters 1000 italiano in programma dal 4 al 17 maggio vede tante presenze azzurre a caccia del main draw: Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia entrati di diritto che fanno compagnia alle wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel: Jacopo Vasamì, Pierluigi Basile, Lorenzo Carboni e i vincitori delle prequalificazioni Federico Bondioli e Juan Cruz Martin Manzano.

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Garin vs Echargui

Lajovic vs (20) Choinski

(2) Prizmic vs Rodesch

(WC) Bondioli vs (18) Nava

(3) Kypson vs Pinnington Jones

(WC) Martin Manzano vs Droguet

(4) Carreno Busta vs Damm

Travaglia vs (13) Wawrinka

(5) Vallejo vs Faria

Piros vs (19) Rocha

(6) Kovacevic vs (WC) Carboni

Mochizuki vs (15) Fearnley

(7) Van Assche vs Dellien

Martinez vs (14) de Jong

(8) Landaluce vs O’Connell

Pellegrino vs (17) Gaston

(9) Hijikata vs (WC) Basile

Moller vs (21) Basilashvili

(10) Merida vs McDonald

(WC) Vasamì vs (23) Barrios Vera

(11) Bonzi vs Svrcina

Budkov Kjaer vs (22) Virtanen

(12) Comesana vs B.Harris

Riedi vs (24) Gaubas