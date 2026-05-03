A che ora inizia Sinner-Zverev, orario e diretta tv finale Masters 1000 Madrid 2026

Inizierà in orario la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Terminata la finale del doppio femminile – con il successo di Siniakova/Townsend su Andreeva/Shnaider – il match tra la prima e la seconda testa di serie del tabellone prenderà il via alle 17.00 sul Manolo Santana.
PERCHÉ SINNER-ZVEREV NON SI VEDE IN CHIARO
DOVE SEGUIRE SINNER – ZVEREV
La finale di Jannik Sinner contro Zverev andrà in scena sul Manolo Santana non prima delle ore 17.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).