Wimbledon 2026: Davidovich Fokina si scusa con il giornalista di Movistar (VIDEO)

Dopo la vittoria di primo turno a Wimbledon 2026 su Juan Manuel Cerundolo, Alejandro Davidovich Fokina era stato a dir poco sbrigativo nei confronti del giornalista Inaki Cano Martinez di Movistar, televisione spagnola. Il giocatore infatti aveva risposto a monosillabi alle prime due domande per poi concludere con un lapidario “mi fa male tutto“, salutare Cano Martinez, recuperare le proprie borse e uscire dal campo risultando quasi seccato dall’intervista.

A distanza di due giorni, dopo il successo al secondo turno su Fabian Marozsan, Davidovich Fokina ci ha tenuto però a chiedere scusa al giornalista. “Devo solo scusarmi con te per l’intervista dell’altro giorno” ha esordito il vincitore dell’ATP 250 di Maiorca 2026, ancor prima di rispondere alla prima domanda posta dal giornalista. Dal canto suo, Cano Martinez ha accettato le scuse: “Alex non preoccuparti, va tutto bene”. Un bel gesto da parte del tennista dopo un brutto trattamento riservato al professionista che stava solo svolgendo il proprio mestiere. Una reazione altrettanto bella del giornalista nel mostrarsi subito pronto ad accettare le scuse di Davidovich Fokina.