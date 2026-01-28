Quanto guadagna Musetti all’Australian Open 2026? Montepremi, soldi, punti e nuova classifica

Lorenzo Musetti è stato costretto a ritirarsi contro Novak Djokovic e si è fermato a un passo dalla semifinale dell’Australian Open 2026. Il carrarino era avanti due set a zero, tuttavia non è riuscito a portare a termine l’incontro a causa di un infortunio e ha dovuto dire addio a Melbourne con l’amaro in bocca.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026

NUOVA CLASSIFICA MUSETTI E MONTEPREMI

Una sconfitta, quella contro il 24 volte campione Slam, che fa molto male anche in ottica classifica. Musetti, infatti, perde l’occasione di issarsi al terzo posto del ranking mondiale e resta al quinto posto, seppur con 300 punti in più rispetto a inizio torneo. Lorenzo può quantomeno consolarsi con un assegno di $750.000 dollari australiani (circa 430 mila euro).