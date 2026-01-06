Montepremi Australian Open 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. In palio un bottino record complessivo di 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,5 milioni di euro), con un incremento del 16% rispetto a un anno fa. Entrate maggiori sono previste già a partire dalle qualificazioni, anche se il grosso del montepremi verrà ovviamente spartito nel main draw. Il vincitore, oltre a portarsi a casa l’ambito trofeo intitolato a Norman Brookes e 2000 punti ATP, incasserà un assegno dal valore di 4,15 milioni di dollari australiani, pari a circa 2,4 milioni di euro. Un motivo in più per spingere gli atleti a dare il massimo e arrivare fino in fondo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI E PUNTI RANKING AUSTRALIAN OPEN 2026
PRIMO TURNO – 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti
SECONDO TURNO – 225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti
TERZO TURNO – 327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – 480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti
QUARTI DI FINALE – 750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti
SEMIFINALE – 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti
FINALE – 2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti
VINCITORE – 4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti