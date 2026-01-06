Australian OpenNews

Montepremi Australian Open 2026: soldi, punti ranking e prize money

Giacomo Nicotera
By Giacomo Nicotera
2 Min Read
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. In palio un bottino record complessivo di 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,5 milioni di euro), con un incremento del 16% rispetto a un anno fa. Entrate maggiori sono previste già a partire dalle qualificazioni, anche se il grosso del montepremi verrà ovviamente spartito nel main draw. Il vincitore, oltre a portarsi a casa l’ambito trofeo intitolato a Norman Brookes e 2000 punti ATP, incasserà un assegno dal valore di 4,15 milioni di dollari australiani, pari a circa 2,4 milioni di euro. Un motivo in più per spingere gli atleti a dare il massimo e arrivare fino in fondo.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING AUSTRALIAN OPEN 2026

PRIMO TURNO – 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti

SECONDO TURNO –  225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti

TERZO TURNO –  327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti

OTTAVI DI FINALE –  480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti

QUARTI DI FINALE –  750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti

SEMIFINALE – 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti

FINALE –  2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti

VINCITORE –  4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti

 

