Montepremi doppio Australian Open 2026: prize money con Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini

Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport
Andrea Vavassori e Simone Bolelli - Foto Claudio BenedettoIPA Sport

Il montepremi ed il prize money dell’Australian Open di doppio 2026, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. Aumenta sempre più il prizee money complessivo anche dello Slam Down Under, che quest’anno tocca un record di 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,5 milioni di euro). Un incremento del 16% rispetto a un anno fa. Ovviamente ne beneficiano anche i doppisti, che a Melbourn si daranno battaglia per portare a casa il primo major dell’anno.

MONTEPREMI DOPPIO AUSTRALIAN OPEN 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – 44.000 A$

SECONDO TURNO –  64.000 A$

OTTAVI DI FINALE – 92.000 A$

QUARTI DI FINALE –  158.000 A$

SEMIFINALE – 275.000 A$

FINALE –  485.000 A$

VINCITORE –  900.000 A$

