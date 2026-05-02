Perché Sinner-Zverev non si vede in chiaro? La decisione di Sky sulla finale del Masters 1000 di Madrid

Chi trasmette Sinner-Zverev, finale del Masters 1000 di Madrid 2026? Tutte le informazioni sulla diretta del match e trasmissione in chiaro. Il numero uno del mondo pare inarrestabile e punta a conquistare il suo quinto ‘1000’ consecutivo, una striscia partita lo scorso anno da Parigi-Bercy e proseguita in questi primi mesi del 2026 tra Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.

Ci sarà un’ennesima sfida contro Alexander Zverev, trasmessa come ormai noto da Sky Sport, emittente che detiene tutti i diritti del circuito Atp. Al momento non è invece prevista una trasmissione in chiaro dell’incontro. Per il torneo di Monte-Carlo Sky decise di mandare in onda la finale (così come altre partite nel corso della settimana) su Tv8, ma la scelta per quanto concerne Madrid è stata diversa. Ricordiamo che non c’è infatti alcun obbligo di trasmissione della sfida in chiaro.

Quindi, a meno di clamorose breaking news nelle ore antecedenti alla partita, Sinner-Zverev potrà essere vista solo a pagamento. Su Sky o attraverso le piattaforme streaming NOW e TennisTv, abbonandosi.