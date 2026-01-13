Sinner-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming esibizione Australian Open Opening Week

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime in un match d’esibizione che precede l’Australian Open 2026. Dopo la sfida contro Carlos Alcaraz, giocata a ritmi decisamente lontani da quelli abituali, per il numero due al mondo c’è un altro test prima di fare il suo esordio stagionale ufficiale sui campi di Melbourne Park. Dall’altro lato della rete il canadese Auger-Aliassime, protagonista di una splendida seconda parte di 2025 e che quest’anno vorrà confermarsi ad alti livelli.
DATA E ORARIO SINNER-AUGER ALIASSIME
Il match tra i primi due giocatori al mondo andrà in scena venerdì 16 gennaio 2026 a partire dalle ore 7.00 (orario italiano). Sarà possibile seguire in diretta tv la partita su Discovery+.