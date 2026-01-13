Wilander non ha dubbi: “Federer sarebbe l’allenatore perfetto per Alcaraz”

Carlos Alcaraz potrebbe trarre enorme beneficio da un allenatore con uno stile di gioco diverso dal suo, capace di offrirgli nuove prospettive tecniche e tattiche. Lo pensa Mats Wilander, secondo cui il profilo ideale è chiaro e porta un nome pesantissimo: “Sarebbe importante avere un campione Slam. L’allenatore perfetto sarebbe Roger Federer e potrebbe aiutarlo molto”.

In un’intervista con Eurosport, Wilander spiega come un ex campione con caratteristiche differenti da quelle di Alcaraz potrebbe aiutarlo a crescere ulteriormente, soprattutto negli aspetti del gioco in cui lo spagnolo può ancora migliorare. Federer, con il suo tennis basato su anticipo, varietà e gestione dei punti, rappresenterebbe una figura in grado di completare il bagaglio del numero uno spagnolo.

Un nuovo staff più flessibile per il futuro

Wilander entra poi nel merito delle difficoltà pratiche legate alla scelta del prossimo allenatore di Alcaraz, sottolineando quanto sia complicato trovare una figura disposta a seguire il giocatore per tutta la stagione: “È difficile trovare un coach che possa viaggiare 40 settimane all’anno”.

Da qui nasce l’idea di uno staff più articolato, capace di adattarsi alle esigenze di un calendario sempre più intenso: “Credo che il prossimo allenatore possa dividersi in uno internazionale e in uno spagnolo, così da poter variare”. Un’organizzazione che permetterebbe ad Alcaraz di continuare a crescere senza perdere stabilità nella sua quotidianità.

Nessun rischio nei momenti chiave del match

Nel suo intervento, Wilander chiarisce anche che il cambiamento in panchina non avrà conseguenze sulle scelte decisive in campo. Alcaraz, a suo giudizio, ha già raggiunto una maturità tale da sapersi gestire autonomamente nei momenti di pressione: “Non cambierà nei punti importanti, come un 3-3 15-30, perché Carlos sa cosa fare”. Il vero impatto della separazione, piuttosto, si avvertirà lontano dal punteggio e dal campo: “Cambierà nella vita di tutti i giorni”.

La sorpresa per la fine del rapporto con Ferrero

Wilander non nasconde infine lo stupore per la fine della collaborazione tra Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, una coppia che, a suo avviso, funzionava alla perfezione: “La mia prima reazione è stata di completa sorpresa. Non pensavo ci fosse una coppia che lavorava meglio di loro due”. Un rapporto che univa risultati, crescita e serenità: “Riuscivano a mischiare il tennis e il sorriso: quello che hanno fatto sembrava il lavoro perfetto”.

Alcaraz continuerà a migliorare

Nonostante il cambiamento, Wilander è convinto che il percorso di crescita di Alcaraz non si fermerà, grazie alla maturità già raggiunta dal campione spagnolo: “Alcaraz non smetterà di migliorare, è maturo abbastanza e conosce bene il suo gioco, ma sarà comunque un grosso cambio che potrà portare dei risultati”. E se il futuro dovesse davvero incrociare la strada di Roger Federer, per Wilander potrebbe trattarsi della combinazione ideale per portare Carlos Alcaraz a un livello ancora più alto.