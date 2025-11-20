Spagna-Repubblica Ceca oggi in tv: quarti di finale Finals Coppa Davis 2025

Quando e come vedere in tv la sfida Spagna-Repubblica Ceca dei quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2025 in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Carlos Alcaraz non ci sarà, spetterà quindi a Carreno-Busta, Munar, Martinez e Granollers provare una difficile impresa dopo essere stati a un passo dall’eliminazione già a settembre. A questo punto favoriti i cechi, che possono schierare Lehecka, Mensik, Machac, Kopriva e Pavlasek.

Spagna e Repubblica Ceca scenderanno in campo oggi, giovedì 20 novembre. Le due squadre daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 10:00: primo singolare, poi a seguire il secondo e infine l’eventuale doppio. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento, oppure gratis se tesserati FITP).