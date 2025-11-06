A che ora oggi il sorteggio dei gironi Atp Finals Torino 2025 in tv: orario, diretta streaming

L’orario e come seguire in diretta il sorteggio dei gironi delle Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. I giocatori stanno arrivando nel capoluogo piemontese e a pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’evento, l’attesa è tutta per conoscere la compilazione dei gironi sia del singolare che del doppio.

Il sorteggio è in programma oggi giovedì 6 novembre, con l’inizio della cerimonia fissato per le ore 12:00. Come sempre, ci sarà modo di seguire la compilazione dei gironi, con il sito ufficiale nittoatpfinals.com che ogni anno garantisce una diretta streaming. Previsti anche collegamenti da parte di Sky Sport con il suo canale Sky Sport 24 in diretta da Torino. Inoltre, Spazio Tennis sarà sul posto e vi fornirà aggiornamenti minuto per minuto dalla cerimonia del sorteggio.