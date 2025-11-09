Telecronisti Rai 2 Alcaraz-De Minaur: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Alcaraz-De Minaur, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Tocca al tennista spagnolo inaugurare il torneo di singolare all’Inalpi Arena, dove domenica scenderà in campo per il suo primo incontro con Alex De Minaur. Alcaraz prova a invertire un trend di certo non positivo con l’ultimo appuntamento del calendario ATP. L’australiano, dal canto suo, prova a giocarsi le sue chances senza avere nulla da perdere.

Il match è in programma alle ore 14:00 di domenica 9 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande