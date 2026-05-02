Challenger 175 Cagliari 2026: Arnaldi vola in finale, rimontato Cadenasso

Matteo Arnaldi vince il derby ligure con l’amico Gianluca Cadenasso nella prima semifinale del Challenger 175 di Cagliari 2026. 1-6 6-1 6-0 il punteggio in favore del sanremese che in quasi 2 ore di gioco torna a vincere 4 partite di fila, cosa che non accadeva dal Masters 1000 di Madrid 2025 quando raggiunse i quarti di finale, prima di perdere dal britannico Draper. Inoltre, Arnaldi non accedeva all’ultimo atto di un torneo addirittura da giugno 2023 quando vinse il titolo nel Challenger 100 di Heilbronn. In finale il numero 103 del mondo affronterà il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e l’argentino Roman Andreas Burruchaga.
Partita a due facce fatta di tanti scambi lunghi, con Cadenasso che domina il primo set, ma nel secondo subisce il forcing del sanremese che gli restituisce il 6-1. Nel terzo parziale, Arnaldi, sulle ali dell’entusiasmo non lascia scampo al suo avversario, se non per le 4 palle break annullate nel primo gioco.
Si ferma, invece, l’ottimo cammino del genovese sulla terra rossa sarda che non riesce a raggiungere la terza finale a livello Challenger della carriera, dopo l’exploit dello scorso novembre al Challenger 100 di Montemar (sconfitta contro Kolar) e il trionfo nel 75 di Asuncion in Paraguay. Adesso testa a Roma per Cadenasso, dove agli Internazionali d’Italia esordirà nel main draw grazie a una wildcard.