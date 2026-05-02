Blockx lascia Madrid in Top 40: “Zverev ha meritato, felice delle mie due settimane”

“Mi sentivo bene nel secondo set. Ѐ stato difficile reggere il ritmo, ma sono felice delle due settimane passate qui a Madrid”. Così Alexander Blockx, in conferenza stampa, al termine della sconfitta in semifinale contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev nel Masters 1000 di Madrid 2026. 6-2 7-5 il punteggio in favore del tedesco che in 1 ora e 36 minuti ha conquistato la 13esima finale a livello 1000 della carriera. Torneo fantastico anche per il belga classe 2005 che ha raggiunto la sua prima semifinale nel circuito maggiore, dopo aver eliminato il campione in carica Casper Ruud. Ma non è finita qui per il talento di Anversa, il quale da lunedì potrà festeggiare l’ingresso tra i primi 40 giocatori del mondo e il suo best ranking.

Blockx ha esordito complimentandosi con il suo avversario, un vero e proprio mattatore su questa superficie. Il tedesco, infatti, domenica 3 maggio affronterà Jannik Sinner nella sua 14esima finale sulla terra, la quarta nella capitale spagnola. “Ѐ un giocatore completo – ha detto il belga –. Sa servire e rispondere benissimo. Mi ha messo tanta pressione sin da subito, credo abbia meritato di vincere e andare in finale. Semplicemente è stato il miglior giocatore in campo, non posso dire altro”.

Per il belga è stato un torneo pieno di gioie, ma anche duro dal punto di vista fisico, in cui ha dovuto affrontare giocatori del calibro di Nakashima (n.32 ATP), Auger-Aliassime (n.5 ATP), Francisco Cerundolo (n.20 ATP) e il già citato Ruud, numero 15 del mondo. “Ho cercato di mantenere alto il livello del servizio, com’ero riuscito a fare nelle partite precedenti. Nello scambio ho provato a fare un po’ tutto, essere aggressivo, aprirmi il campo. La percezione è che lui avesse una risposta a ogni mio colpo. Devo migliorare su tutto in modo tale da avere una chance la prossima volta“, ha concluso Blockx, che da lunedì 4 maggio centrerà il suo best ranking, in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra per proseguire sulle ali dell’entusiasmo.