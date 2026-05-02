Michael Zheng stato eletto miglior tennista a livello college per il terzo anno consecutivo (FOTO)

Continua l’ascesa di Michael Zheng sulla scena tennistica mondiale e per l’americano è arrivato anche un riconoscimento che ne certifica ulteriormente il potenziale: il giocatore della Columbia University è stato eletto miglior tennista a livello college per il terzo anno consecutivo. Inoltre, è stato votato all’unanimità per far parte del quintetto dei migliori giocatori delle università statunitensi.

Zheng, a gennaio, si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua cavalcata all’ Australian Open 2026, dove aveva superato le qualificazioni, vinto il primo turno battendo Sebastian Korda al quinto set e si era poi ritirato all’inizio del quarto set contro Corentin Moutet nel round successivo. In quell’occasione aveva ribadito la promessa fatta ai genitori di concludere gli studi universitari prima di passare al professionismo. Tuttavia, quelle dichiarazioni erano arrivate con una certa apertura: “Se arrivo a battere Alcaraz al terzo turno, potrei già pensare di passare al professionismo”, aveva detto Zheng prima di scendere in campo per il secondo round a Melbourne.

La vittoria contro lo spagnolo non è arrivata e l’americano, che concluderà gli studi questa primavera, è ora pronto al grande passo. Di Michael Zheng si sentirà parlare ancora molto presto.