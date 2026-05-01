Zverev in finale a Madrid: “Sinner? Penso si stia godendo il tennis, è il giocatore più forte del mondo”

“È il numero uno del mondo e ha pressione addosso ogni settimana. Penso si stia godendo il tennis e penso sia molto facile per lui giocare bene, cercherò di renderglielo difficile domenica. L’ho battuto quattro volte in fila, ma ci ho perso anche otto volte consecutivamente, è il giocatore migliore del mondo e proverò a fare battaglia in finale”. Così Alexander Zverev, nell’intervista in campo, dopo il successo su Alexander Blockx – con il punteggio di 6-2 7-5 – nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2026, sulle aspettative per la finale di domenica contro Jannik Sinner.