ESCLUSIVA – Internazionali BNL d’Italia 2026: a Basile la wild card per le qualificazioni

Sarà Pierluigi Basile a ricevere la wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026 lasciata libera da Gianluca Cadenasso, che ha ottenuto l’invito per il main draw dopo che Berrettini è entrato direttamente grazie al proprio ranking. Secondo quanto raccolto da Spazio Tennis, sarà dunque il 2007 di Martina Franca, attualmente numero 683 del mondo, a giocare il tabellone cadetto del Masters 1000 romano. Dopo un 2025 che lo aveva visto raggiungere la semifinale del Challenger di Perugia, il giovane diciannovenne quest’anno ha giocato solo due tornei tra gennaio e febbraio. In quelle occasioni ha raccolto due vittorie nell’ITF M25 di Glasgow, dove ha raggiunto i quarti, mentre si è poi fermato all’esordio contro Francesco Forti al Challenger di Cesenatico. Poi uno stop che si interromperà proprio con il ritorno sulla terra rossa del Foro Italico.