Challenger 175 Cagliari 2026: a Hurkacz il quarto amarcord, finisce la corsa di Berrettini

Solo cinque anni fa la posta in palio era la finale di Wimbledon, oggi invece valeva una semifinale Challenger. Sembrano passati secoli da quando Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz si sfidavano a colpi di servizi vincenti sul centrale dell’All England Club. Da quel momento in poi hanno vissuto parabole simili: entrambi funestati dagli infortuni, l’azzurro e il polacco sono progressivamente scivolati in classifica, fino ad affrontarsi ai quarti di finale del Challenger 175 di Cagliari 2026. A sorridere è stato Hurkacz che ha conquistato un posto in semifinale con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Per il romano, invece, rimangono due buone vittorie (su Patrick Kypson e Mariano Navone) e 25 punti ATP che, oltre a fare morale in vista degli Internazionali BNL d’Italia, gli permetteranno di non sprofondare nei meandri del ranking. Da lunedì prossimo, infatti, Berrettini resterà intorno alla 100esima posizione: la classifica precisa dipenderà dai risultati degli altri giocatori in quella zona del ranking – Adam Walton su tutti -, ma l’ex numero 6 potrebbe rimanere aggrappato alla Top 100.