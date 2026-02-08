Challenger Tenerife 2026: Maestrelli sconfitto in finale da Merida Aguilar

Niente ciliegina sulla torta a un’ottima settimana per Francesco Maestrelli, sconfitto nella finale del Challenger di Tenerife 2026. A trionfare nel torneo organizzato da MEF Tennis Events è stato il beniamino di casa Daniel Merida Aguilar, numero 183 del ranking. A senso unico la finale, dominata dallo spagnolo come certificato dal punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 18 minuti.
Neppure una palla break concessa dal classe 2004, capace di ripetersi a spese degli azzurri dopo il successo in semifinale ai danni di Stefano Travaglia. A partire da lunedì sarà il nuovo numero 152 del mondo. Best ranking però anche per Maestrelli, che nonostante la sconfitta nell’atto conclusivo è stato protagonista di un torneo molto positivo riuscendo a dare continuità all’ottima performance all’Australian Open. Grazie alle 9 posizioni guadagnate, salirà al numero 108 ATP: il debutto in top 100 è sempre più vicino.