Berrettini-Coria in tv: data, orario, canale, diretta Atp Buenos Aires 2026

Matteo Berrettini sfida Federico Coria nel match valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Dopo il forfait all’Australian Open, comincia in Sud America la stagione del tennista azzurro, che ha scelto la terra rossa argentina per inaugurare l’annata. Accreditato dell’ottava testa di serie, è stato fortunato nel sorteggio poiché ha pescato un avversario che non gioca un match ufficiale dallo scorso agosto. Scivolato al numero 312 del ranking, Coria è stato omaggiato di una wild card e potrà beneficiare del sostegno del pubblico di casa. Pur essendo un giocatore insidioso sul rosso, sarà Berrettini a scendere in campo con i favori del pronostico.

TABELLONE ATP BUENOS AIRES

A CHE ORA BERRETTINI-CORIA

Il match andrà in scena martedì 10 febbraio. L’orario non è stato ancora reso noto, ma secondo alcune indiscrezioni dall’Argentina sarà le 22:30 italiane. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.