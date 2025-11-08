Quando si gioca Musetti-Fritz? Data, orario e su che canale vedere Atp Finals

Data, orario e come vedere il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, match di round alle Atp Finals 2025 di Torino. La notizia era nell’aria e ora che Novak Djokovic ha sciolto le sue riserve e non sarà in Italia, tocca a Musetti prendere il primo volo da Atene e prepararsi per la sua prima apparizione alle Finals. Inserito nel girone originariamente del serbo, quello anche di Alcaraz e De Minaur, l’allievo di Simone Tartarini sostituisce ‘Nole’ e gioca il suo primo match contro Fritz.

GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE

MONTEPREMI SINGOLARE

MONTEPREMI DOPPIO

TASSAZIONE ATP FINALS

ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI

PROGRAMMAZIONE SULLA RAI

REGOLAMENTO E FORMAT

PERCHE’ SINNER NON E’ TDS N°1

Il match tra Musetti e Fritz si giocherà lunedì 10 novembre alle ore 14:00 italiane. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis previo abbonamento, oltre che in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go. Non è prevista diretta in chiaro sui canali Rai. L’emittente pubblica ha l’opportunità di trasmettere da contratto un solo match al giorno e sarà quello di Jannik Sinner.