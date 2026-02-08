Vincent Ruggeri concede il bis a Sharm el-Sheikh: altro titolo ITF in Egitto

Cos’hanno in comune Carlos Alcaraz e Samuel Vincent Ruggeri? Entrambi non hanno perso neppure un match nel 2026. Con la differenza che il tennista italiano ne ha vinti due di tornei. Dopo il trionfo nell’ITF di Sharm el-Sheikh, il ventitreenne di Alzano Lombardo ha concesso il bis nella località egiziana. Un solo set perso in tutta la settimana da Vincent Ruggeri, che nell’atto conclusivo ha superato per 6-4 7-6 il connazionale Alessandro Pecci.

Inizio di stagione da incorniciare per Samuel, il quale non poteva augurarsi una ripartenza migliore dopo il complicato 2025, iniziato in top 300 e chiuso addirittura fuori dai primi 1.000. La strada è ancora lunga, ma per il momento il bergamasco può festeggiare il ritorno tra i primi 900 del ranking.