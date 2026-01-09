Sinner: “Sicuro che Alcaraz sarebbe arrivato al top, io non ero certo di poter raggiungere questi traguardi”

“Con Alcaraz contro a Parigi-Bercy nel 2021? Per come ero nel 2021, avevo la sensazione che il mio livello non fosse così alto. Non ero sicuri di poter arrivare a raggiungere questo livello e questi traguardi”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Jannik Sinner, alla vigilia dell’esibizione a Seul (ore 8.00) contro Carlos Alcaraz. “Speravo di poter giocare più volte contro di lui, perché vedevo qualcuno di veramente, veramente speciale dall’altra parte. Quando ho detto che speravo di poter giocare altre partite contro di lui, in realtà era più una speranza per me, perché ero molto sicuro che lui sarebbe arrivato al livello in cui è adesso, mentre io non ero sicuro. Non ero sicuro di poter mai trovarmi nella posizione in cui sono ora. Perché ho sempre fatto le cose passo dopo passo, con passi molto piccoli”, aggiunge l’altoatesino, torneo sulla rivalità con lo spagnolo: “Questa è una grande rivalità tra di noi, che va anche un po’ oltre il campo, perché abbiamo un buon rapporto e condividiamo grandi valori, per esempio nel modo in cui trattiamo la famiglia e gli amici. Per me è sempre un grande piacere quando ho la possibilità di giocare contro Carlos. Ti misuri con il migliore del mondo, ed è esattamente ciò di cui hai bisogno per cercare di migliorare sempre, per fare quel piccolo passo in avanti”.