Woodbridge su Alcaraz-Ferrero: “Cambio sconcertante, Sinner favorito in Australia”

Il terremoto delle ultime settimane è stato sicuramente la separazione tra Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. In molti si sono espressi a riguardo, tra cui lo storico doppista Todd Woodbridge, vincitore in doppio di 22 titoli dello Slam, esprime così il suo dissenso verso la fine della collaborazione tra i due:” Credo che sarà difficile per Carlos vincere un titolo Slam l’anno prossimo. Mi risulta sconcertante questo cambio, parliamo di uno dei migliori duo giocatore-allenatore della storia”.

Il percorso di Alcaraz e Ferrero è stato piuttosto duraturo, ben sette anni, periodo nel quale il ragazzo è maturato da adolescente a giovane uomo. Tutto ciò rischia di comportare conseguenze a breve termine, soprattutto a livello mentale, e l’australiano ne parla nello specifico: “Quando Juan Carlos non è stato al suo fianco negli ultimi anni, Carlos non ha giocato così bene e lo si poteva vedere più insicuro. Gli serviranno mesi per abituarsi a questa situazione”.

Analizzando il cambio di rotta nel team del murciano, Woodbridge sottolinea come questa circostanza possa cambiare le sorti della rivalità del momento, tra Sinner e lo stesso Alcaraz, a favore dell’italiano:” Con questo cambiamento, penso che Jannik abbia un vantaggio e conquisterà il tris a Melbourne”.