Tabellone ATP Buenos Aires 2026: al via Berrettini e Darderi

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026, in programma sulla terra rossa in Argentina dal 9 al 15 febbraio. Italia protagonista con Luciano Darderi e Matteo Berrettini, entrambi teste di serie, rispettivamente 2 e 8. Nonostante il forfait di Musetti e Sonego, arriverà almeno un altro azzurro dalle qualificazioni in virtù del derby Cecchinato-Passaro al turno decisivo. A guidare il seeding è il beniamino di casa Francisco Cerundolo. Occhi puntati anche sul campione in carica, Joao Fonseca.
TABELLONE ATP BUENOS AIRES 2026
(1) F. Cerundolo bye
Dzumhur vs Q
(WC) Barrena vs Kopriva
(WC) Coria vs (8) Berrettini
(3) Fonseca bye
(WC) Diaz Acosta vs Tabilo
Burruchaga vs Djere
Q vs (7) Etcheverry
(6) Ugo Carabelli vs Comesana
Navone vs Nava
Buse vs Q
(4) Baez bye
(5) Altmaier vs J.M. Cerundolo
Q vs Martinez
Barrios Vera vs Garin
(2) Darderi bye