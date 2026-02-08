Tabellone ATP Buenos Aires 2026: al via Berrettini e Darderi

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026, in programma sulla terra rossa in Argentina dal 9 al 15 febbraio. Italia protagonista con Luciano Darderi e Matteo Berrettini, entrambi teste di serie, rispettivamente 2 e 8. Nonostante il forfait di Musetti e Sonego, arriverà almeno un altro azzurro dalle qualificazioni in virtù del derby Cecchinato-Passaro al turno decisivo. A guidare il seeding è il beniamino di casa Francisco Cerundolo. Occhi puntati anche sul campione in carica, Joao Fonseca.

TABELLONE ATP BUENOS AIRES 2026

(1) F. Cerundolo bye

Dzumhur vs Q

(WC) Barrena vs Kopriva

(WC) Coria vs (8) Berrettini

(3) Fonseca bye

(WC) Diaz Acosta vs Tabilo

Burruchaga vs Djere

Q vs (7) Etcheverry

(6) Ugo Carabelli vs Comesana

Navone vs Nava

Buse vs Q

(4) Baez bye

(5) Altmaier vs J.M. Cerundolo

Q vs Martinez

Barrios Vera vs Garin

(2) Darderi bye