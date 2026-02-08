Tabellone ATP Dallas 2026: Cobolli e Bellucci i due azzurri presenti

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Dallas 2026, in programma sul cemento negli Stati Uniti dal 9 al 15 febbraio. Livello altissimo in Texas, dove figurano due top 10 – i beniamini di casa Fritz e Shelton – ma soprattutto ben nove top 10 (più che a Rotterdam). Uno di questi è Flavio Cobolli, che tenterà di tenere alta la bandiera italiana insieme a Mattia Bellucci. Da segnalare numerosi primi turni scoppiettanti: da Cilic-Tien a Dimitrov-Michelsen, passando per Zheng-Korda (già andato in scena all’Australian Open) a Paul-Brooksby e Diallo-Shelton.
TABELLONE ATP DALLAS 2026
(1) Fritz vs Giron
Nakashima vs Bellucci
(WC) Zheng vs Korda
Atmane vs (8) Tiafoe
(4) Cobolli vs Q
Duckworth vs (WC) Spizzirri
(WC) T. Svajda vs Quinn
Cilic vs (6) Tien
(7) Shapovalov vs Q
Kovacevic vs Opelka
Dimitrov vs Michelsen
Q vs (3) Davidovich Fokina
(5) Paul vs Brooksby
Q vs Kecmanovic
Walton vs Mannarino
Diallo vs (2) Shelton