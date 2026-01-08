ATP/WTA Brisbane 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio dell’ATP 250 e WTA 500 di Brisbane. Nessun italiano presente, in campo le teste di serie numero 1: Daniil Medvedev, impegnato con il polacco Kamil Majchrzak e Aryna Sabalenka, contro la numero 7 del mondo Madison Keys. In campo anche tutti gli statunitensi ancora in corsa al maschile e Elena Rybakina nel femminile.

PAT RAFTER ARENA

Ore 2:00 (3) Rybakina vs (11) Muchova

Non prima delle 2:30 (1) Sabalenka vs (5) Keys

Non prima delle 6:00 Collignon oppure Dimitrov vs Nakashima

Non prima delle 7:30 Andreeva oppure Nosokova vs Kostyuk oppure Anisimova

Non prima delle 11:00 (1) Medvedev vs (LL) Majchrzak

SHOW COURT 1

Non prima delle 3:30 Kovacevic vs. Mpetshi Perricard

Non prima delle 5:00 (10) Samsonova vs Yastremska oppure (4) Pegula

Non prima delle 8:00 Korda vs Michelsen