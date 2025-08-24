Alcaraz premiato ambasciatore della stampa tennistica: hanno votato più di 100 giornalisti (VIDEO)

Carlos Alcaraz inizia lo US Open 2025 alzando al cielo un trofeo. Non si tratta di quello dello Slam newyorkese, ma del premio di “Ambasciatore dell’anno ITWA”. A consegnarlo è stata l’International Tennis Writers Association, grazie al voto di oltre 100 giornalisti di tennis provenienti da tutto il mondo. Un riconoscimento che in passato è andato a campioni come Nadal, Federer e Murray, e che premia una combinazione di risultati ottenuti in campo, comportamenti esemplari che mostrano il tennis nella miglior luce possibile e collaborazione con i media.
Prima dell’inizio della conferenza stampa del suo media day, lo spagnolo è stato sorpreso con il premio, che non veniva assegnato dalla pandemia. La stampa ha scelto proprio Alcaraz per i valori appena elencati, riconoscendolo come un modello da seguire nel tennis moderno. Con il sorriso, il numero 2 del mondo ha accettato il riconoscimento: “Grazie ragazzi, sono contento di riceverlo. Sarà nella mia stanza per tutto il torneo”.
Adesso però, per Alcaraz, lunedì 25 agosto arriverà l’esordio contro Reilly Opelka: un’avventura che lo spagnolo vuole provare a concludere sollevando un trofeo ben più importante, quello che gli consentirebbe di tornare numero 1 del mondo. Dall’altra parte del tabellone ci sarà invece Jannik Sinner, pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sui campi di New York. Finite le parole, è tempo che la battaglia si accenda in campo.
🥹🎙️This is very sweet. Just as the press conference began, a tennis press association presented Carlos Alcaraz with an award, voted by more than 100 reporters from around the world, for being a good ambassador for the sport and for his willingness to speak with them always. 🏆❤️ pic.twitter.com/KsmkEEKKix
