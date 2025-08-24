US Open 2025, Popyrin: “Non mi preoccupo del match con Sinner”

Dopo l’esordio in programma martedì 26 agosto contro Vit Kopriva, Jannik Sinner potrebbe trovarsi a un’interessante prova del nove già al secondo turno dello US Open 2025. Il numero 1 del mondo infatti potrebbe incrociare Alexei Popyrin, fino a poche settimane fa numero 19 ATP, prima che la scadenza dei punti del trionfo a Montreal 2024 lo facesse retrocedere fino a non essere più testa di serie, diventando così una mina vagante del tabellone.

La prima dell’australiano sarà contro Emil Ruusuvuori, nell’ultimo anno martoriato dagli infortuni e attualmente fuori dai primi 700 del ranking. Alla vigilia del torneo, più che del match di primo turno, in molti hanno chiesto a Popyrin del possibile secondo turno contro Sinner. Popyrin, tra l’altro, ha dalla sua l’unico precedente: un 7-6(5) 6-2 al Masters 1000 di Madrid 2021. “Non mi lamenterò del sorteggio, sapevo che già nei primi turni mi sarebbe toccato uno dei migliori – le parole del tennista di Sydney –. Voglio concentrarmi sul match di primo turno contro Ruusuvuori e, se dovrò affrontare Jannik, non sarò preoccupato perché so di cosa sono capace in queste situazioni”.

Solamente un anno fa, a New York, Popyrin si spingeva fino agli ottavi di finale, battendo Djokovic al terzo turno in quattro set. In Canada, invece, si è fermato ai quarti contro Zverev, non riuscendo a difendere il titolo del 2023, cosa che lo ha fatto scivolare fino alla 36ª piazza mondiale. Proprio da Montreal 2024, Popyrin ha raccolto sette vittorie in dieci partite contro i Top 10. Contro i big sa esaltarsi, anche per questo sa che non potrà affrontare a testa bassa l’eventuale match contro Sinner: “Non essere testa di serie è una situazione diversa, ma potrebbe aiutarmi a giocare più sciolto, senza pensare ai punti da difendere. Sono fresco mentalmente e negli ultimi due tornei ho mostrato un buon livello”.