AtpNewsWta

ATP/WTA Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio con Vavassori

Lapo Castrichella
By Lapo Castrichella
1 Min Read
Stefanos Tsitsipas - Foto CHRISTOPHE SAIDI/SIPA / IPA
Stefanos Tsitsipas - Foto CHRISTOPHE SAIDI/SIPA / IPA

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 13 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Presente Andrea Vavassori che dopo aver superato le qualificazioni, sfiderà Gabriel Diallo. Arriverà l’esordio nel torneo per Stefanos Tsitsipas opposto a Vukic. Sarà anche la volta del derby tutto australiano tra Schoolkate e Hijikata sul Centre Court.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO

CENTRE COURT

ore 01.30 – (8) Machac vs (WC) Duckworth

a seguire Schoolkate (WC) vs (WC) Hijikata

a seguire Joint vs Kenin

non prima delle 09.00 – (7) Tsitsipas vs (Q) Vukic

non prima delle 10.30 – (3) Andreeva vs Bouzkova

SHOWCOURT 1

ore 01.30 – (9) Shnaider vs Fernandez

a seguire (7) Samsonova vs Vondrousova

non prima delle 05.00 – (Q) Vavassori vs Diallo

a seguire Quinn vs Fucsovics

a seguire (8) Mboko vs Kalinskaya

COURT 4

secondo match dalle 01.30 – Birrell vs Potapova

a seguire Ostapenko vs Valentova

a seguire Putinseva vs Galfi

a seguire Cirstea vs Yastremska

 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS