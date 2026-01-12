ATP/WTA Adelaide 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio con Vavassori

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 13 gennaio del torneo combined di Adelaide ATP (250) e WTA (500). Presente Andrea Vavassori che dopo aver superato le qualificazioni, sfiderà Gabriel Diallo. Arriverà l’esordio nel torneo per Stefanos Tsitsipas opposto a Vukic. Sarà anche la volta del derby tutto australiano tra Schoolkate e Hijikata sul Centre Court.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO
CENTRE COURT
ore 01.30 – (8) Machac vs (WC) Duckworth
a seguire Schoolkate (WC) vs (WC) Hijikata
a seguire Joint vs Kenin
non prima delle 09.00 – (7) Tsitsipas vs (Q) Vukic
non prima delle 10.30 – (3) Andreeva vs Bouzkova
SHOWCOURT 1
ore 01.30 – (9) Shnaider vs Fernandez
a seguire (7) Samsonova vs Vondrousova
non prima delle 05.00 – (Q) Vavassori vs Diallo
a seguire Quinn vs Fucsovics
a seguire (8) Mboko vs Kalinskaya
COURT 4
secondo match dalle 01.30 – Birrell vs Potapova
a seguire Ostapenko vs Valentova
a seguire Putinseva vs Galfi
a seguire Cirstea vs Yastremska