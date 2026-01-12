Vagnozzi prova a qualificarsi per il 1 point Slam: ko al secondo turno e niente sfida con Sinner

Si avvicina il via ufficiale, in corso le qualificazioni, degli Australian Open 2026, 18 gennaio-1 febbraio. Nella settimana di preparazione al primo Slam della stagione sta riscuotendo particolare successo il Milion Dollar 1 Point Slam, “torneo” che permette a professionisti e dilettanti di giocare un solo punto contro i tennisti più forti del circuito, con la possibilità di vincere un milione di dollari. Come riporta su X Tumaini Carayol, anche Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha tentato la sorte nel 1 point Slam. Dopo il successo nel primo turno con Luke Savile, il 42enne ex numero 161 ATP si è fermato al secondo turno con Calum Puttergill. Svanisce praticamente sul nascere la possibilità di vedere in campo Vagnozzi contro Sinner agli Australian Open.