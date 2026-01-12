Australian Open

Vagnozzi prova a qualificarsi per il 1 point Slam: ko al secondo turno e niente sfida con Sinner

Tommaso de Laurentiis
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'

Si avvicina il via ufficiale, in corso le qualificazioni, degli Australian Open 2026, 18 gennaio-1 febbraio. Nella settimana di preparazione al primo Slam della stagione sta riscuotendo particolare successo il Milion Dollar 1 Point Slam, “torneo” che permette a professionisti e dilettanti di giocare un solo punto contro i tennisti più forti del circuito, con la possibilità di vincere un milione di dollari. Come riporta su Tumaini Carayol, anche Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha tentato la sorte nel 1 point Slam. Dopo il successo nel primo turno con Luke Savile, il 42enne ex numero 161 ATP si è fermato al secondo turno con Calum Puttergill. Svanisce praticamente sul nascere la possibilità di vedere in campo Vagnozzi contro Sinner agli Australian Open.

