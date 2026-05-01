Masters 1000 Madrid 2026: Zverev spezza i sogni di Blockx, è finale contro Sinner

Alexander Zverev interrompe la cavalcata da sogno del giovane Alexander Blockx (6-2 7-5) e centra la finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Lì il tedesco ritroverà Jannik Sinner, vera e propria kriptonite per lui negli ultimi tre anni. Zverev infatti non batte Sinner dagli ottavi di finale dello Us Open 2023, poi sono arrivate ben otto sconfitte consecutive di cui tre nel 2026 (curiosamente tutte in semifinale nei tre 1000 disputati finora: Indian Wells, Miami e Monte-Carlo). Il classe 1997 torna in una finale 1000 dai tempi del Masters 1000 di Parigi 2024, inoltre si tratta della 13esima finale 1000 in carriera con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte.

Il numero 3 del mondo continua a dimostrare enorme solidità e si conferma il primo degli umani alle spalle di Sinner e Carlos Alcaraz. Tolti i due leader della classifica, nessun altro nel corso del 2026 ha mantenuto la stessa costanza di rendimento di Zverev: sei semifinali su sette tornei disputati in stagione. Di queste sei semifinali ne ha perse cinque: tre contro Sinner, una per mano di Alcaraz e una con Flavio Cobolli.

Blockx diventerà grande

Menzione di merito anche per lo sconfitto della seconda semifinale madrilena: Blockx ha dato seguito alla sua splendida stagione. Forse messo un po’ in ombra dagli exploit di Martin Landaluce prima e di Rafael Jodar poi, il belga ha continuato a crescere un po’ più lontano dai riflettori rispetto ai due spagnoli. La settimana di Madrid arriva come prosieguo di alcuni segnali importanti quali gli ottavi di finale raggiunti al Masters 1000 di Monte-Carlo, arricchiti dalla prima vittoria in carriera contro un Top 20 (vs Flavio Cobolli) cui, a Madrid, ha fatto seguito anche la prima vittoria su un Top 10 (vs Felix Auger-Aliassime). Il belga se ne va dalla Spagna con il best ranking che sarà intorno alla 35esima posizione mondiale e a circa 100 punti dalla numero 32, ultima piazza valida per essere testa di serie negli Slam.