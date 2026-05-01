A che ora Sinner-Zverev in tv: data, orario e diretta tv finale Masters 1000 Madrid 2026

Jannik Sinner – Alexander Zverev, atto quarto. Di nuovo l’uno contro l’altro, dopo le tre semifinali degli altri 1000 giocati finora: Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Sinner è avanti 9-4 negli scontri diretti ed è reduce da 8 vittorie consecutive contro il tedesco. L’italiano ha vinto 8 Masters in carriera, di cui quattro di fila tra 2025 e 2026, mentre il tedesco è a quota 7 con l’ultimo trofeo sollevato sul cemento indoor al Masters 1000 di Parigi 2024. Ecco dove vedere Sinner – Zverev in tv.

QUANDO E A CHE ORA SINNER – ZVEREV

La finale di Jannik Sinner contro Zverev andrà in scena domenica 3 maggio sul Manolo Santana non prima delle ore 17.00 . La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).