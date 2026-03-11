Sinner-Tien in tv: data, orario, diretta streaming quarti Masters 1000 Indian Wells 2026

Il numero due del mondo Jannik Sinner sfiderà lo statunitense Learner Tien, testa di serie numero 25 del seeding, nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il 4 volte vincitore Slam ha battuto il brasiliano Joao Fonseca, numero 35 del ranking, con il punteggio di 7-6 7-6 in due ore di gioco. Lo statunitense è invece reduce dal successo al tie-break del terzo set contro Alejandro Davidovich Fokina.

SINNER-TIEN IN TV: DATA E ORARIO

Il match di quarti di finale sul cemento outdoor del deserto californiano tra Jannik Sinner e Learner Tien andrà in scena giovedì 12 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da stabilire. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Tennis, 203) e in streaming su NOW.