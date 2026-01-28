A che ora semifinale Sinner-Djokovic venerdì: data, orario, diretta tv Australian Open 2026

Jannik Sinner è tornato in semifinale all’Australian Open per il quarto anno consecutivo. Dopo aver raggiunto l’atto conclusivo nel 2024 e nel 2025, nel 2026 se la vedrà contro Novak Djokovic, il quale ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti che conduceva due set a zero. L’altoatesino ha superato in tre set Ben Shelton e ha proseguito la difesa del titolo, consolidando il suo status di favorito in vista del prossimo impegno.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026

A CHE ORA SI GIOCA LA SEMIFINALE SINNER-DJOKOVIC

Saranno Jannik Sinner e Novak Djokovic i protagonisti della seconda semifinale dell’Australian Open. L’ordine di gioco ufficiale non è stato ancora reso noto, ma con ogni probabilità il match si giocherà venerdì 30 gennaio non prima delle ore 09:00 italiane. Verrà trasmesso su Discovery+ e HBO Max.