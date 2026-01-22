Darderi-Khachanov in tv: data, orario, diretta streaming terzo turno Australian Open 2026

Luciano Darderi affronterà Karen Khachanov nel match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Il tennista azzurro è reduce dal successo in quattro set contro Sebastian Baez e se la vedrà contro il russo numero 15 del seeding e 18 del mondo uscito vittorioso in tre set dal match contro l’americano Nishesh Basavareddy. Nessun precedente per questi due giocatori sul circuito maggiore.

DARDERI-KHACHANOV: DATA E ORARIO

Il match tra Luciano Darderi e Karen Khachanov andrà in scena nella giornata di sabato 24 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).