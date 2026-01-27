Australian OpenTennis in TV

Quando e a che ora le semifinali dell'Australian Open 2026? Data, orario italiano e dove vederle

Carlos Alcaraz all'Australian Open 2026
Carlos Alcaraz - Foto CHINE NOUVELLE: SIPA

Quando e a che ora si giocheranno le semifinali dell’Australian Open 2026? Ecco data, orario e tutto ciò che c’è da sapere. Il Primo Slam stagionale si avvia rapidamente verso il suo epilogo e come da tradizione sono due le giornate dedicate agli incontri che ci permetteranno di conoscere i finalisti e le finalista del major Down Under. Giovedì sarà il turno delle donne, venerdì toccherà invece agli uomini, con il sogno che di poter assistere a un derby tra Sinner e Musetti.

Confermati gli stessi orari dello scorso anno: i due incontri femminili in programma giovedì 29 gennaio saranno disputati entrambi durante la sessione notturna di Melbourne, con inizio alle 09:00 italiane. Le due semifinali maschili in scena venerdì 30 gennaio saranno invece rispettivamente alle 04:30 italiane e alle 09:30.

NB: L’ordine di gioco ufficiale, con gli orari definitivi relativi a ogni singola partita, verrà rilasciato sempre il giorno prima.

DATE E ORARI SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN

Giovedì 29 gennaio
Ore 09:30 – 1^semifinale femminile
a seguire – 2^semifinale femminile

Venerdì 30 gennaio
Ore 04:30 – 1^semifinale maschile
Ore 09:30 – 2^semifinale maschile

DOVE VEDERE LE SEMIFINALI AUSTRALIAN OPEN

Tutti e quattro gli incontri potranno essere visibili su Eurosport. I canali Eurosport sono disponibili tramite abbonamento sulle piattaforme Discovery+, Hbo Max, Dazn, TimVision e Prime Video (ma sempre con un abbonamento a Discovery/Hbo). Nel caso ci fosse un italiano impegnato in semifinale, allora la sua partita verrà trasmessa anche in chiaro sul NOVE.

