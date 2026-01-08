Sorteggio Qualificazioni Australian Open 2026: data, orario italiano, diretta

Quando è previsto il sorteggio dei tabelloni di qualificazione dell’Australian Open 2026? Ecco data e orario. La compilazione dei due draw cadetti rappresenta sempre il primo atto verso quello che è lo Slam che apre il nuovo anno tennistico. In tanti provano a iniziare con il piede giusto la stazione, in quella che è senz’altro la trasferta più lunga soprattutto per i tennisti europei. In campo maschile saranno al via Zeppieri, Maestrelli, Pellegrino, Travaglia, Giustino, Cinà e Cecchinato; in campo femminile presenti Bronzetti, Stefanini, Brancaccio, Ambrosio, Rosatello e Pieri. Tutti in attesa di conoscere i loro accoppiamenti a Melbourne Park.

ENTRY LIST

DATA E ORA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Il sorteggio delle qualificazioni dell’Australian Open 2026 si svolgerà nella giornata di domenica 11 gennaio, alle 04:00 ore italiane (le 14.00 locali). Non sarà possibile seguire in diretta la compilazione dei tabelloni, ma su Spazio Tennis troverete tutte le informazioni subito dopo il sorteggio.