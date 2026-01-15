Australian Open 2026: Maestrelli supera Lajovic in rimonta e si qualifica per il main draw

Francesco Maestrelli si qualifica per il tabellone principale dell’Australian Open 2026. Nel terzo e ultimo turno di qualificazioni, il tennista azzurro supera il serbo Dusan Lajovic in rimonta col punteggio di 4-6 6-4 6-3 in due ore e venti minuti di gioco. Un match molto equilibrato che si è deciso su un solo break per set.

LA PARTITA

Inizio di primo set molto equilibrato con entrambi i giocatori abili a mantenere i rispettivi turni al servizio nonostante qualche palla break concessa nei primi sei game. La svolta che indirizza pesantemente il primo set arriva nel settimo gioco con il break conquistato al quarto tentativo da Lajovic. Il numero 125 del mondo tiene i restanti turni di battuta e chiude il parziale per 6 giochi a 4. A inizio secondo set Maestrelli tiene il servizio annullando una chance di break. Il serbo ha nuovamente due possibilità di brekkare nel quinto gioco ma ancora una volta l’azzurro riesce a negargliele. L’unico break del set di fatto lo decide: nel decimo gioco il tennista italiano strappa la battuta al serbo, si porta sul 6-4 e pareggia il computo dei set. Nel terzo e decisivo parziale, Maestrelli parte forte conquistando break e portandosi sul 3-0. Nel quarto game l’azzurro ha tre opportunità consecutive di dare un ulteriore strappo al match ma Lajovic rimonta da 0-40 e resta in lotta. Nell’ottavo gioco il 23enne italiano non concretizza un match point in risposta ma al nono chiude partita e incontro in suo favore.