Us Open 2025, ritiro Korda a fine secondo set: il motivo e cosa succede con le scommesse

Sebastian Korda si è dovuto ritirare nel match di primo turno dello US Open 2025 contro Cameron Norrie. Ancora alle prese con dei problemi fisici il tennista americano, tornato in campo la scorsa settimana a Winston-Salem dopo quasi tre mesi di stop. A dir la verità si è trattato di un ritiro un po’ a sorpresa perché sia il primo che il secondo set della sfida erano stati equilibrati.

Li aveva vinti entrambi il britannico, per 7-5 e 6-4, tuttavia Korda aveva battagliato fino all’ultimo, guadagnandosi infatti tre opportunità di break nel decimo gioco del secondo parziale. Invece non se l’è sentita di proseguire e ha alzato bandiera bianca, mettendo fine anzitempo allo Slam di casa. Per lui si tratta del secondo ritiro consecutivo. Già la scorsa settimana aveva infatti dato forfait prima di scendere in campo per la semifinale di Winston-Salem contro Fucsovics.

Korda, il motivo del ritiro

Il primo medical time out Korda lo ha chiesto sul punteggio di 2-1 in favore di Norrie nel secondo set. Ha steso un asciugamano per terra, si è sdraiato e ha lasciato che il fisioterapista lo trattasse. Il fastidio per l’americano era all’altezza della zona addominale/fianchi. Dopo aver perso il secondo set, Korda ha ricevuto un secondo MTO, questa volta a causa di un dolore alla schiena. E non c’è stato niente da fare perché non ha potuto continuare ed è stato costretto a ritirarsi.

