Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 22 gennaio con Sinner e Musetti in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 22 gennaio all’Australian Open 2026. Tanti gli azzurri impegnati. Sulla Rod Laver Arena ci sono Jannik Sinner e Francesco Maestrelli, rispettivamente in campo con Duckworth e Djokovic. Sulla Margaret Court Arena ecco il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Tocca anche a Luciano Darderi contro Baez.
IL PROGRAMMA COMPLETO
ROD LAVER ARENA
ore 01.30 – (6) Pegula vs Kessler
non prima delle 03.30 – (Q) Maestrelli vs (4) Djokovic
non prima delle 09.00 – (WC) Duckworth vs (2) Sinner
a seguire – (5) Rybakina vs Gracheva
MARGARET COURT ARENA
ore 01.30 – (5) Musetti vs Sonego
non prima delle 03.30 – Siniakova vs (4) Anisimova
non prima delle 09.00 – (16) Osaka vs Cirstea
a seguire – Munar vs (12) Ruud
JOHN CAIN ARENA
ore 01.00 – Krueger vs (9) Keys
a seguire – (8) Shelton vs (Q) Sweeny
non prima delle 07.00 – Bouzkova vs (2) Swiatek
a seguire – Kopriva vs (9) Fritz
KIA ARENA
ore 01.00 – (WC) Hijikata vs (30) Vacherot
a seguire – (13) Noskova vs (WC) Preston
a seguire – (Q) Gea vs (WC) Wawrinka
1573 ARENA
ore 01.00 – Selekhmeteva vs (25) Badosa
a seguire – Hurkacz vs Quinn
a seguire – (21) Mertens vs Uchijima
a seguire – (21) Shapovalov vs Cilic
ANZ ARENA
ore 01.00 – (15) Khachanov vs (Q) Basavareddy
non prima delle 03.00 – (Q) Inglis vs Siegemund
a seguire – Machac vs (31) Tsitsipas
a seguire (Q) Bartunkova vs (10) Bencic
COURT 6
ore 01.00 – Baez vs (22) Darderi
a seguire – Wang vs (24) Ostapenko
COURT 7
secondo match dalle 01.00 – Tjen vs Pliskova
a seguire – Van de Zandschulp vs Shang
a seguire – (Q) Fruhvirtova vs Valentova
COURT 13
ore 01.00 – (16) Mensik vs (Q) Jodar
non prima delle 03.00 – (31) Kalinskaya vs Grabher
a seguire – Spizzirri vs (Q) Wu
COURT 14
secondo match dalle 01.00 – Stearns vs Marcinko